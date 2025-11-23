L' Eredità Marcello umiliato | Semplicemente brocco

Effetto déjà-vu a L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Passano le puntate ma per Marcello, super-campione di questa edizione, la storia purtroppo non cambia mai: bravissimo nello sbaragliare gli avversari ai 100 Secondi e qualificarsi quasi sistematicamente per la Ghigliottina, ma letteralmente disastroso nella prova finale che assegna il montepremi. Anche nella puntata di sabato sera finisce infatti a bocca asciutta, sebbene la catena non fosse impossibile. E su X i telespettatori che commentano la partita in tempo reale arrivano addirittura a chiederne la squalifica per manifesta inedaguatezza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

