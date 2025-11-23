Legge elettorale tra intese scontri e ‘truffe’ | la storia complicata delle riforme in Italia

Webmagazine24.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La storia delle riforme elettorali nell'Italia 'moderna' inizia col botto. Anzi, col sangue. "L’onorevole Ruini è stato ferito alla testa da una tavoletta lanciatagli dai settori dell’estrema sinistra", si legge nei resoconti della seduta al Senato sulla 'legge truffa', la riforma voluta da Alcide De Gasperi nel '53 e approvata a fatica tra . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

legge elettorale intese scontriLegge elettorale tra intese, scontri e 'truffe': la storia complicata delle riforme in Italia - Il referendum manda all'aria la riforma Renzi (e anche la sua permanenza a palazzo Chigi), ma intanto la legge elettorale viene approvata. Lo riporta adnkronos.com

legge elettorale intese scontriRispunta la legge elettorale, opposizione teme blindatura - La legge elettorale torna ad occupare il dibattito politico, con il centrosinistra che lancia un grido di allarme e un appello al centrodestra, affinchè apra su questo tema un "dibattito pubblico e ... ansa.it scrive

legge elettorale intese scontriLegge elettorale, le opposizioni temono la blindatura della maggioranza: “Sì al dibattito pubblico” - Il centrodestra diserta il convegno organizzato alla Camera da Magi di +Europa. Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Legge Elettorale Intese Scontri