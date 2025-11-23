Lecce Ramadani | Non era fallo su Sottil Di Francesco | Camarda come Zaniolo? In Italia li ammazziamo…
I giallorossi cadono nettamente all’Olimpico contro la squadra di Sarri, deludendo soprattutto nel primo tempo: le parole del tecnico abruzzese Il Lecce torna a perdere dopo 4 punti in 2 partite. I pugliesi perdono 2-0 in casa della Lazio con i gol di Guendouzi e Noslin, ma il risultato è meno netto di quanto ha detto effettivamente il campo. Un primo tempo molto negativo dei giallorossi, che non si affacciano praticamente mai dalle parti di Provedel: zero tiri. Nella ripresa cercano di causare qualche pensiero in più, ma in maniera piuttosto velleitaria. Eusebio Di Francesco (Ansafoto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Vota il Gol 2024/25 Sarà di Adem Ramadani (Lecce) il “gol più bello” della scorsa stagione di #SerieA? Guarda tutte le reti e VOTA Link in BIO U.S. Lecce Enel Group AIC - Associazione Italiana Calciatori Rivista Undici Sky Sport #GGDC2025 #GranGal - facebook.com Vai su Facebook
XI FIORENTINA: De Gea; Pongracic Comuzzo, Ranieri; Dodò, Ndour, Nicolussi, Fagioli, Fortini; Kean, Dzeko XI LECCE: Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Tete Morente. #SerieA 15:00 Vai su X
Lecce, Ramadani: "Non c'è fallo sul gol, per noi è una scelta pesantissima" - Si ferme il Lecce, che dopo la vittoria di Firenze e il pareggio contro il Verona cade all'Olimpico contro la Lazio. Come scrive tuttomercatoweb.com
Lazio - Lecce, Ramadani in conferenza: lamentele sul gol annullato - "Noi abbiamo sbagliato tanto nel primo tempo, soprattutto nella nostra ... Da lalaziosiamonoi.it
Lazio-Lecce 2-0 pagelle: Guendouzi che gesto, Di Francesco beffato dall'arbitro, Lotito attacca tutti - 0, top e flop: Guendouzi straordinario, Noslin raddoppia, palo Zaccagni. Come scrive sport.virgilio.it