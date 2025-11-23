Lea Melandri | Nel governo troppi misogini si vanificano le conquiste di decenni

Repubblica.it | 23 nov 2025

Intervista all’attivista e saggista: “Questa ultima generazione di femministe durerà: chi sta al potere oggi è visto come un pericolo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

lea melandri nel governo troppi misogini si vanificano le conquiste di decenni

Lea Melandri: "Nel governo troppi misogini, si vanificano le conquiste di decenni"

