Lea Melandri | Nel governo troppi misogini si vanificano le conquiste di decenni
Intervista all’attivista e saggista: “Questa ultima generazione di femministe durerà: chi sta al potere oggi è visto come un pericolo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Alla vigilia del 25 novembre, Lea Melandri e Francesco Pacifico a #QuanteStorie ripercorrono la lunga strada dell’emancipazione femminile e le ferite ancora aperte della nostra cultura. Oggi alle 12.45 a #QuanteStorie su Rai3 Guarda anche su RaiPlay - facebook.com Vai su Facebook
Lea Melandri: “Care femministe, impariamo a pronunciare la parola amore” - Lea Melandri, 84 anni, romagnola di nascita ma milanese d'adozione, una delle madri del femminismo italiano, presidente della Libera università delle donne, porta in ... Si legge su repubblica.it
