Le vetrate della sede di FdI imbrattate nella notte

Le vetrate della sede di Fratelli d'Italia Veneto, in via Fradeletto a Mestre, sono state imbrattate durante la notte con scritte come “fascista” e “free party is not a crime”. Il senatore Luca De Carlo ha condannato il gesto: «Un atto gravissimo, proprio nel giorno delle elezioni. Il solito. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Le vetrate della sede di FdI imbrattate nella notte

