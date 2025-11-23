Le pagelle di Inter-Milan | i migliori e i peggiori del derby di Milano

Il Milan supera l 'Inter 1-0 e conquista il Derby della Madonnina. Nel primo tempo sono i nerazzurri ad avere le migliori occasioni con Thuram e con Lautaro. Salva due volte Maignan. Al 54' i rossoneri passano in vantaggio con Pulisic. Al 74' Calhanoglu sbaglia un calcio di rigore, parato da un super Maignan. Fa festa il Milan che si prende i tre punti e supera i nerazzurri. Inter. Yann Sommer 5 - Primo tempo senza vere parate. Ci mette poca spinta sul tiro di Salaemaekers. Un errore che porta al gol di Pulisic. Manuel Akanji 6 - Puntuale e preciso negli interventi Francesco Acerbi 6 - Ci mette tutta l'esperienza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le pagelle di Inter-Milan: i migliori e i peggiori del derby di Milano

Contenuti che potrebbero interessarti

Serie C, pagelle Trento-Inter U23: Melgrati salva, Spinaccè decide. Ad Agbonifo manca... - facebook.com Vai su Facebook

#Primavera, le pagelle di #InterTorino 3-1: spiccano #Zeppieri e #Santer, ma #Pellini... Agli antipodi, portiere e punta cercano di mettere una pezza ai troppi errori difensivi #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo Vai su X

Inter-Milan, le pagelle: Pulisic (7), Maignan (8), Calhanoglu (5), Lautaro (4,5) - 0 il derby contro l'Inter e si è rilanciato al secondo posto della classifica. ilmessaggero.it scrive

PAGELLE E TABELLINO INTER-MILAN 0-1: serataccia per Calhanoglu e Lautaro, Pulisic è una zanzara e Maignan para tutto - Milan valevole per la 12esima di Serie A: da Leao a Lautaro e Thuram passando per Rabiot e Calhanoglu, top e flop derby ... Secondo calciomercato.it

Pagelle Inter-Milan 0-1: Pulisic decide il derby, ma è Maignan il migliore. Calhanoglu da incubo, male Sommer - 1 top e flop: Pulisic stende i nerazzurri, ma è Maignan il migliore in campo. sport.virgilio.it scrive