Le migliori commedie di Liam Neeson da non perdere
Negli ultimi vent’anni, Liam Neeson è stato principalmente riconosciuto per le sue interpretazioni in film d’azione, ma questa visione non esaurisce la sua versatilità. L’attore ha dimostrato, in più occasioni, di possedere anche un talento comico notevole, capace di sorprendere il pubblico e di aggiungere un tocco di umorismo alle sue performance più serie. In questo articolo verrà esplorato il lato divertente di Liam Neeson, analizzando alcuni dei suoi ruoli più memorabili in commedie e cameo che hanno contribuito a evidenziare questa sfaccettatura della sua carriera. gli aspetti comici di liam neeson nei film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Scopri altri approfondimenti
Buon compleanno Meg Ryan, pseudonimo di Margaret Mary Emily Anne Hyra! (Fairfield, 19 novembre 1961), attrice, regista, produttrice cinematografica e produttrice televisiva statunitense. Celebre come protagonista di molte commedie romantiche, ha debutt - facebook.com Vai su Facebook
I migliori film di Liam Neeson da rivedere, dai cult alla svolta action - Indubbiamente uno dei primi film da protagonista di Liam Neeson è anche uno dei suoi migliori: Schindler's List di Steven Spielberg vinse l'Oscar come miglior film, accaparrandosi però ben 12 ... Secondo wired.it
Cold Storage: il trailer della commedia horror con Liam Neeson, Georgina Campbell e Joe Keery - Due semplici lavoratori, una base militare, un parassita in grado di trasformare ogni essere vivente in una specie di zombie. Come scrive comingsoon.it
Una pallottola spuntata: Liam Neeson usa un bizzarro travestimento nel primo trailer del reboot - Nelle sale arriverà prossimamente il reboot di Una pallottola spuntata, con star Liam Neeson, ecco il primo trailer della commedia. movieplayer.it scrive