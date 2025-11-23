Le lacrime di papà Cobolli | Non pensavo che Flavio avesse le palle per girare questa partita

Stefano abbraccia tutti a fine match: "Non so se un regista sarebbe riuscito a a scrivere una storia simile: due amici da piccoli come Matteo e Flavio che vincono la Davis". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le lacrime di papà Cobolli: "Non pensavo che Flavio avesse le palle per girare questa partita"

