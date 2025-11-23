Le parole del tecnico biancoceleste dopo la vittoria contro Di Francesco che lo avvicina alla Juventus e all’Europa La Lazio rialza immediatamente la testa e dopo la sconfitta con l’Inter, con una prestazione comunque onorevole, ritrova i tre punti battendo all’Olimpico il Lecce, in un clima surreale a tratti visto lo stadio praticamente vuoto causa protesta verso la società. Maurizio Sarri (Ansafoto) – calciomercato.it Guendouzi e Noslin firmano il successo biancoceleste che fa salire la squadra di Sarri a quota 18 punti, a 2 lunghezze dalla Juventus e 4 dal Milan quinto che a breve giocherà il derby con l’Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Lazio, Sarri punge la Nazionale: "Dovevano pensarci prima, se usciamo con l'Irlanda del Nord…"