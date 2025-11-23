Lazio-Lecce doppia tegola per Sarri | tra Milan e Bologna è emergenza tutte le opzioni

Il tecnico biancoceleste ha perso altri due giocatori fondamentali per infortunio che complicano le cose in vista di una settimana durissima La Lazio vince 2-0 contro il Lecce, ritrova tre punti fondamentali per la sua classifica e dare cercare un po’ di continuità di prestazioni. La prestazione è senza dubbio positiva, servirà in vista delle prossime sfide che sono parecchio impegnative per la squadra di Sarri, soprattutto in queste condizioni difficili di infermeria. Mario Gila (Ansafoto) – calciomercato.it Perché oltre ai tanti ko di lungo corso, da Cancellieri a Rovella passando per Castellanos e Dele-Bashiru, rientrato ma fuori lista. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

