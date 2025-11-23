Lazio – Lecce 2-0 | il tabellino della gara
2025-11-23 19:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Tommaso Fefè 23 nov 2025, 20:00 Ultimi aggiornamenti: 23 nov 2025, 20:00 La Lazio supera il Lecce all’Olimpico 2-0. A segno Guendouzi e Noslin Lazio – Lecce 2-0 (primo tempo 1-0) Marcatori: 29’pt Guendouzi (La), 45’+5st Noslin (La) Assist: 29’pt Basic (La) LAZIO (4-3-3) Provedel; Pellegrini (dal 28’st Lazzari), Gila (dal 41’st Patric), Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi (dal 1’st Vecino), Basic; Isaksen (dal 37’st Pedro), Dia (dal 41’st Noslin), Zaccagni. All. Sarri LECCE (4-3-3) Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly (dal 30’st Kaba), Morente (dal 30’st Ndri); Berisha (dal 1’st Banda), Camarda (dal 1’st Stulic), Sottil (dal 18’st Pierotti). 🔗 Leggi su Justcalcio.com
