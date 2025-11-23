La Lazio vince per due a zero contro il Lecce nella 12esima giornata di Serie A. In un'atmosfera particolare per la protesta della Curva Nord, a cui ha aderito soltanto una piccola parte di tifoseria circa 500 tifosi rimasti fuori dallo stadio e con molti che alla fine sono entrati all'Olimpico. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Lazio-Lecce 2-0: Guendouzi prima e Noslin poi, Sarri perde Cataldi e Gila per infortunio