Lazio-Lecce 2-0 | Guendouzi illumina Noslin la chiude Terza vittoria di fila all’Olimpico per Sarri
La Lazio ritrova sorriso, gioco e classifica. All’Olimpico i biancocelesti superano 2-0 il Lecce, conquistano la terza vittoria consecutiva in casa e agganciano momentaneamente il Como al settimo posto. Una gara controllata dall’inizio alla fine, con qualche brivido nel finale e una serie di episodi che hanno scandito il ritmo di una serata intensa. Serie A 23 Novembre 2025 - 18:00 Lazio 1.82 xG 0.62 2 0 Lecce La partita: Guendouzi sblocca, Noslin mette il sigillo. La Lazio approccia con decisione e già al 6’ il match sembra prendere una piega favorevole: Sottil trova il gol, ma un fallo precedente su Isaksen porta all’annullamento della rete. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
