Lazio Lecce 2-0 | Guendouzi e Noslin fan felice Sarri biancocelesti vittoriosi all’Olimpico Come è andata

Juventusnews24.com | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio Lecce 2-0: Guendouzi e Noslin regalano i tre punti a Sarri, vittoria pesantissima dei biancocelesti allOlimpico. Com’è andata. Vittoria pesantissima per la classifica. La Lazio di Maurizio Sarri batte 2-0 il Lecce all’Olimpico e si riaffaccia verso le zone nobili della classifica. A decidere la sfida sono state le reti nel primo tempo di Guendouzi e nel recupero di Noslin, in una partita dominata dai biancocelesti ma tenuta in bilico fino all’ultimo da un Lecce combattivo e dalle prodezze del portiere ospite. Il gol vittoria: Basic inventa, Guendouzi colpisce. La svolta del match arriva al 29?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

