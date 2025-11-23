Lazio-Lecce 2-0 con Guendouzi e Noslin

La Lazio si impone per 2-0 sul Lecce, nel posticipo della 12esima giornata di Serie A. I gol decisivi di Guendouzi nel primo tempo e Noslin nella ripresa. Da segnalare che la Curva Nord della Lazio è semideserta per una protesta dei tifosi nei confronti del presidente Claudio Lotito e della società. In classifica la Lazio raggiunge il Como a quota 18 punti, Lecce fermo a 10. Nel primo tempo la Lazio rischia subito in avvio, quando il Lecce trova un gol con Sottil annullato per fallo dello stesso attaccante. Segue una lunga fase di dominio biancoceleste, che al minuto 29? porta i suoi frutti. E’ Basic a servire all’indietro un difficile pallone su cui di controbalzo Guendouzi in spaccata firma l’1-0. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lazio-Lecce 2-0 con Guendouzi e Noslin

