Lazio Inter Women 0-2 doppietta di Wullaert e parata decisiva di Rúnarsdóttir | nerazzurre a segno nella 7ª giornata

Inter News 24 Lazio Inter Women 0-2, successo importante delle nerazzurre di Piovani nello scontro del Fersini: Wullaert risolve la partita in sei minuti. L’Inter Women torna alla vittoria e lo fa con un successo convincente sul campo della Lazio Women, imponendosi 0-2 nel match valido per la 7ª giornata della Serie A femminile 202526. Allo Stadio Mirko Fersini il primo tempo resta bloccato sullo 0-0, con ritmi alti e occasioni a fasi alterne, ma la squadra di Gianpiero Piovani trova la svolta nella ripresa grazie alla classe di Tessa Wullaert, attaccante belga e leader tecnico della formazione nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lazio Inter Women 0-2, doppietta di Wullaert e parata decisiva di Rúnarsdóttir: nerazzurre a segno nella 7ª giornata

Altre letture consigliate

Scarica gratuitamente il match program di Lazio Women-Inter! ? https://www.sslazio.it/it/news/match-program/scarica-gratuitamente-il-match-program-di-lazio-women-inter #LazioInter #AvantiLazio - facebook.com Vai su Facebook

I nerazzurri fanno sul serio bmbr.cc/2wjnngs #Calciomercato #Lazio #Inter Vai su X

Tutto pronto per la settima giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Inter - Dopo sole sei giornate di campionato, la Lazio Women ha collezionato tre vittorie e tre sconfitte, queste ultime, tra l’altro, arrivate contro le principali teste di serie del campionato, come ... Secondo laziopress.it

Lazio Women-Inter, Durante: “Troppi errori, serve fare di più” - Non si ferma il momento complicato della Lazio Women, che dopo il derby perso contro la Roma incassa un’altra sconfitta. Lo riporta laziopress.it

WOMEN | Lazio-Inter, Durante: “Dobbiamo fare di più e non ripetere certi errori” - Le dichiarazioni della calciatrice biancoceleste, intervenuta al termine della gara persa dalla squadra di Grassadonia contro le nerazzurre ... msn.com scrive