Lazio Inter Women 0-2 doppietta di Wullaert e parata decisiva di Rúnarsdóttir | nerazzurre a segno nella 7ª giornata

Internews24.com | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Lazio Inter Women 0-2, successo importante delle nerazzurre di Piovani nello scontro del Fersini: Wullaert risolve la partita in sei minuti. L’Inter Women torna alla vittoria e lo fa con un successo convincente sul campo della Lazio Women, imponendosi 0-2 nel match valido per la 7ª giornata della Serie A femminile 202526. Allo Stadio Mirko Fersini il primo tempo resta bloccato sullo 0-0, con ritmi alti e occasioni a fasi alterne, ma la squadra di Gianpiero Piovani trova la svolta nella ripresa grazie alla classe di Tessa Wullaert, attaccante belga e leader tecnico della formazione nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

