Lazio batte Lecce 2-0 decidono Guendouzi e Noslin

I biancocelesti di Sarri tornano al successo dopo il ko con l'Inter ROMA - La Lazio si riprende subito dalla sconfitta contro l'Inter e torna a vincere battendo il Lecce per 2-0. Una vittoria importante che permette ai biancocelesti di salire a 18 punti, a sole due lunghezze dal sesto posto della Ju. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lazio batte Lecce 2-0, decidono Guendouzi e Noslin

