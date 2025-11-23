L' azienda novarese che mette a dieta i dipendenti solo se lo vogliono
I dipendenti al centro della vita aziendale: è questa la filosofia della Fandis di Borgo Ticino, l'azienda manifatturiera che produce sistemi di gestione termica per quadri elettrici e non solo.“Per noi le persone sono il bene più importante. Per questo cerchiamo di puntare su di loro, con. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
