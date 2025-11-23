L' appello di Leone XIV per i cristiani perseguitati in Nigeria | Liberate gli ostaggi
Nel silenzio di buona parte dell'opinione pubblica internazionale si alza la voce del Papa per sollevare l'attenzione sul dramma dei cristiani in Nigeria e Camerun. Due giorni fa, infatti, 315 persone tra studenti ed insegnanti sono stati sequestrati nella scuola cattolica St. Mary di Papiri da un commando di 60 miliziani armati. L'irruzione è avvenuta di notte, tra le 2:00 e le 3:00. Sempre in questi giorni sono stati rapiti 7 religiosi nel Nord-Ovest del Camerun, di cui 6 cattolici e un pastore battista. Le parole del Papa. I recenti episodi sono solo gli ultimi di una situazione che va avanti da anni, soprattutto in Nigeria e che anche il presidente americano Donald Trump ha denunciato apertamente parlando di " vergogna" e di "genocidio" per il quale è "davvero arrabbiato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Leone, l’appello ai vescovi: “Una Chiesa più aperta senza paura di cambiare” - la Repubblica Vai su X
Loredana Cannata, attrice ed e concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 è stata fermata nel corso della protesta L’appello a Papa Leone XIV - facebook.com Vai su Facebook
L'appello di Leone XIV per i cristiani perseguitati in Nigeria: "Liberate gli ostaggi" - La Nigeria è ormai uno dei posti più pericolosi al mondo per chi professa la fede cristiana. Si legge su ilgiornale.it
Papa Leone XIV: “Stati ascoltino il grido dei poveri!”/ “Cristiani perseguitati sono testimoni di speranza” - Papa Leone XIV contro la povertà e contro le persecuzioni dei cristiani nel mondo: “i capi delle nazioni ascoltino il grido dei bisognosi” ... Secondo ilsussidiario.net
Cristiani perseguitati: Fontana, “appello di Leone XIV sia richiamo all’azione per comunità internazionale” - “L’appello di Papa Leone XIV a difesa dei cristiani nel mondo sia un richiamo all’azione per la comunità internazionale. Scrive agensir.it