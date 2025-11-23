Nel silenzio di buona parte dell'opinione pubblica internazionale si alza la voce del Papa per sollevare l'attenzione sul dramma dei cristiani in Nigeria e Camerun. Due giorni fa, infatti, 315 persone tra studenti ed insegnanti sono stati sequestrati nella scuola cattolica St. Mary di Papiri da un commando di 60 miliziani armati. L'irruzione è avvenuta di notte, tra le 2:00 e le 3:00. Sempre in questi giorni sono stati rapiti 7 religiosi nel Nord-Ovest del Camerun, di cui 6 cattolici e un pastore battista. Le parole del Papa. I recenti episodi sono solo gli ultimi di una situazione che va avanti da anni, soprattutto in Nigeria e che anche il presidente americano Donald Trump ha denunciato apertamente parlando di " vergogna" e di "genocidio" per il quale è "davvero arrabbiato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'appello di Leone XIV per i cristiani perseguitati in Nigeria: "Liberate gli ostaggi"