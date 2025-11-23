L’apoteosi storica del tennis italiano | Coppa Davis dominata senza perdere un match senza Sinner e Musetti!

La questione era stata posta da tanti: anche senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti l’Italia poteva, e può, vantare una profondità di livello sensazionale. Un movimento che non è mai stato, in buona sostanza, così profondo e soprattutto giovane, perché quello che è il nostro Paese in ambito tennistico oggi ha anche questo lato dell’abbondanza di top 100. E questa Coppa Davis l’Italia l’ha conquistata senza perdere neppure un confronto. Sei partite, sei vittorie. Certo, la squadra azzurra è partita direttamente dai quarti di finale con il ruolo di ospitante, ma non si può sminuire in alcun modo il fatto che questa sia una cosa davvero, davvero difficile da fare. 🔗 Leggi su Oasport.it

