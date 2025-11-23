Lanus-Atletico Mineiro 0-0 5-4 dcr | i Granata sollevano la Copa Sudamericana ai rigori
Asuncion (Paraguay) 22 novembre 2025 - Si ripete il copione dello scorso anno in finale di Copa Sudamericana e ancora una volta una squadra di Buenos Aires batte in finale una di Belo Horizonte. Questa volta è il Lanus a festeggiare il titolo ai danni dell' Atletico Mineiro. I granata si impongono ai calci di rigore per 5-4 dopo una gara bloccata e terminata 0-0 dopo 120' di calcio. Decisivi gli errori di Hulk, Biel e Vitor Hugo per la squadra brasiliana, l'ultimo arrivato nella serie a oltranza, mentre nella sequenza dei penalty degli argentini sono Bou e Acosta a fallire il loro tiro dagli undici metri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il Lanús festeggia la conquista della Copa Sudamericana dopo una serie record di rigori - 0 dei tempi regolamentari e il risultato che non è cambiato neanche ai supplementari, a decidere il verdetto è stata un'infinita lotteria, quella d ... Si legge su msn.com