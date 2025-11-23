Lang sul rapporto con Conte | Bisogna seguire le regole del mister ed andare avanti ora sono contento

Nel post-partita di Napoli-Atalanta, è intervenuto Noa Lang, rilasciando alcune dichiarazioni a Sky dopo il suo gol L’attesa è finita? «Sono felice per aver segnato ma soprattutto per aver vinto la partita». Hai vissuto momenti difficili a Napoli? «Onestamente è stato un periodo difficile, avevo grandi attese e c’erano attese su di me, ma dovevo lavorare duro ed avere pazienza. Ho seguito i piani di chi è su in cielo, il meglio deve ancora arrivare e devo guardare avanti» L’esterno d’attacco del Napoli, Noa Lang è intervenuto anche ai microfoni di Dazn «Sono felicissimo per mio fratello Neres per il premio di Mvp. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lang sul rapporto con Conte: «Bisogna seguire le regole del mister ed andare avanti, ora sono contento»

