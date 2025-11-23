Lang si sblocca e fa un gesto inequivocabile ai tifosi E a Sky annuncia | Il meglio deve arrivare

Il significato del gesto. Dopo aver siglato il gol del 3-0 (colpo di testa su cross di Di Lorenzo), Noa Lang ha esultato con rabbia indicando più volte il terreno di gioco del Maradona. Un messaggio inequivocabile rivolto allo stadio e alla critica: “Io resto qui”. È la risposta sul campo alle voci che ipotizzavano una sua cessione a gennaio per fare spazio a nuovi acquisti. Primer gol de Noa Lang con el Napoli tras un doblete de David Neres y 3-0 a la Atalanta en el descanso en el debut de Palladino. Le ha venido bien a los de Conte el parón internacional y despejarse de todo el ruido. pic.twitter. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

