Lang e Neres esultano dopo Napoli-Atalanta | le parole caricano tutti i tifosi!
Il Napoli di Antonio Conte torna alla vittoria dopo il periodo complesso che ha preceduto la sosta per le nazionali. Gli azzurri hanno dato vita ad una prestazione di carattere, battendo per 3-1 l’ Atalanta grazie alla doppietta di David Neres e alla prima marcatura italiana di Noa Lang. Nel post-gara hanno parlato proprio gli autori delle reti che hanno deciso la sfida. Noa Lang e David Neres parlano dopo Napoli – Fiorentina – spazionapoli.it Napoli vittorioso sulla Dea: le parole dei protagonisti nel post-partita. Al termine della sfida del Maradona tra Napoli e Atalanta, David Neres e Noa Lang hanno parlato ai microfoni di DAZN dando il proprio punto di vista sul ritorno alla vittoria della formazione di casa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Oltre le chiacchiere parla il campo. Parla Antonio Conte Ha estratto l'ennesimo coniglio dal cilindro di una squadra falcidiata dagli infortuni eccellenti. Ha trovato il modo per liberare Neres e Lang che hanno risposto alla grande Di Giuseppe Manzo https://www - facebook.com Vai su Facebook
Un grande primo tempo basta al #Napoli: #Neres (doppietta) e #Lang stendono l’Atalanta (3-1) Vai su X
TWEET - Petrazzuolo: "Napoli, dimostrazione di gol e forza, grazie a Neres e Lang, un’ottima risposta dopo le settimane di polemiche" - Antonio Petrazzuolo, direttore di Napoli Magazine, scrive su X dopo la vittoria del Napoli contro l’Atalanta: "Un’ottima risposta dopo le settimane di polemiche, il Napoli ha dato una dimostrazione di ... Scrive napolimagazine.com
Doppio Neres e Lang, al Napoli basta un tempo per domare l'Atalanta - Alla prima Atalanta di Palladino non basta un ottimo avvio di ripresa per strappare punti: i bergamaschi restano fermi a 13. Secondo lasicilia.it
Neres e Lang risollevano il Napoli: l'Atalanta cade 3-1, ma Scamacca c'è - L'Atalanta sbanda e il Napoli sente l'odore del sangue: a pochi minuti dall'intervallo, l'azione corale degli azzurri produce il 3- Scrive fantacalcio.it