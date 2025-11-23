L' albero di Natale illuminato che incanta tutta la città

Ventiquattromila luci che illuminano l’albero di Natale accompagnate dal concerto degli studenti delle scuole medie e superiori di Trento. È questo lo spettacolo che ieri sera, sabato 22 novembre, ha incantato migliaia di persone che si sono radunate in piazza Duomo in occasione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - L'albero di Natale illuminato che incanta tutta la città

