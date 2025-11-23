L’aeroporto di Eindhoven è stato chiuso per ore a causa dell’avvistamento di droni

L’aeroporto di Eindhoven, tra i più trafficati dei Paesi Bassi, è rimasto chiuso per diverse ore a causa dell’avvistamento di alcuni droni non identificati nello spazio aereo circostante. Ruben Brekelmans, ministro della Difesa olandese, ha confermato la mobilitazione sia da parte della polizia che dell’esercito. «Diversi droni sono stati avvistati nei pressi dell’aeroporto di Eindhoven», ha dichiarato, «Il traffico aereo civile e militare è stato pertanto sospeso. Le risorse anti-droni del Ministero della Difesa sono pronte a intervenire. Anche la polizia e la Royal Netherlands Marechaussee (KMar) sono sul posto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

