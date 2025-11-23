Ladri scatenati tra Eboli e Pontecagnano | furto andato a buon fine in un caso si indaga
Furto nel rione Epitaffio ad Eboli, in un appartamento delle palazzine ex Iacp Futura. Approfittando dell'assenza dei proprietari, infatti, i malviventi sono entrati in azione nel pomeriggio di ieri, saccheggiando l'abitazione. L'altro episodioIntanto, a Pontecagnano due persone con il volto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
