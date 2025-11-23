L’addio di Milano a Ornella Vanoni amici e cittadini al Piccolo per l’ultimo omaggio sulle note di Domani è un altro giorno – Foto e video
Una bara di legno chiaro, collocata ai piedi del palco del Piccolo Teatro Grassi e circondata da due cuscini di girasoli, accoglie l’ultimo saluto a Ornella Vanoni, morta venerdì all’età di 91 anni. Alle sue spalle, una grande ghirlanda di rose bianche donata dal teatro e i gonfaloni della Regione Lombardia e del Comune di Milano fanno da cornice alla camera ardente. All’apertura, si è svolto un breve momento di raccoglimento con i familiari, il sindaco Beppe Sala e l’assessore Tommaso Sacchi. Tra i primi ad arrivare per renderle omaggio anche Emma Marrone. In sottofondo, in riproduzione continua, la voce di Vanoni con Domani è un altro giorno. 🔗 Leggi su Open.online
