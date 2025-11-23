L’addio a Vanoni alla camera ardente Renato Zero al figlio di Ornella | Mamma ha avuto una vita colma d’amore

Sono molte le persone in fila per porgere l'ultimo saluto a Ornella Vanoni. La grande cantante è morta la sera di venerdì 21 novembre e oggi, domenica 23, e domani, lunedì 24, è stata allestita la sua camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. L'arrivo del feretro è stato accolto da un lungo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - L’addio a Vanoni alla camera ardente. Renato Zero al figlio di Ornella: "Mamma ha avuto una vita colma d’amore"

