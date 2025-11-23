La volta buona gli ospiti da lunedì 24 a venerdì 28 novembre
ROMA – Ritratti inediti e personali: li propone Caterina Balivo nelle interviste “one to one” con gli ospiti della settimana di “La Volta Buona”, in onda da lunedì 24 a venerdì 28 novembre alle ore 14 su Rai 1. Il primo incontro è con l’attrice romana Pilar Fogliati che annuncia l’imminente uscita al cinema del film “Breve storia d’amore”, una commedia divertente che offre spunto di riflessione sul tema dei tradimenti e sulle fragilità emotive delle relazioni contemporanee. A seguire arrivano Giacomo Giorgio e Ludovica Martino, protagonisti del film-tv “Carosello in Love”, in onda il 30 novembre su Rai 1: un omaggio alle origini della tv italiana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Me encanta todo lo que sale en este vídeo (link en tuit 2) 'La volta buona' L'attore turco #CanYaman, in una intervista a " TV Sorrisi e Canzoni" ha confessato di aver dovuto perdere più di 10 kg in 1 mese per interpretare #Sandokan, nella nuova serie in uscit Vai su X
LA STORIA AZZURRA DEI MONDIALI SARÀ, FINALMENTE, LA VOLTA BUONA? - facebook.com Vai su Facebook
“La volta buona”, gli ospiti da lunedì 24 a venerdì 28 novembre - Ritratti inediti e personali: li propone Caterina Balivo nelle interviste “one to one” con gli ospiti della settimana di "La Volta Buona", in onda ... Lo riporta lopinionista.it
La Volta Buona, dal 24 al 28 novembre su Rai 1: ospiti, interviste e rubriche della settimana - La Volta Buona torna dal 24 al 28 novembre su Rai 1: Balivo ospita Pilar Fogliati, Giorgio, Martino, Murino, Tamaro e tanti altri. Riporta lifestyleblog.it
La Volta Buona dal 17 al 21 novembre: ospiti, Ballando e grandi storie - La Volta Buona dal 17 al 21 novembre su Rai 1 con Calabresi, Ossini, Polizzy Carbonelli, spazio UNICEF e focus su Ballando. Riporta lifestyleblog.it