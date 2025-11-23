La volta buona gli ospiti da lunedì 24 a venerdì 28 novembre

ROMA – Ritratti inediti e personali: li propone Caterina Balivo nelle interviste “one to one” con gli ospiti della settimana di “La Volta Buona”, in onda da lunedì 24 a venerdì 28 novembre alle ore 14 su Rai 1. Il primo incontro è con l’attrice romana Pilar Fogliati che annuncia l’imminente uscita al cinema del film “Breve storia d’amore”, una commedia divertente che offre spunto di riflessione sul tema dei tradimenti e sulle fragilità emotive delle relazioni contemporanee. A seguire arrivano Giacomo Giorgio e Ludovica Martino, protagonisti del film-tv “Carosello in Love”, in onda il 30 novembre su Rai 1: un omaggio alle origini della tv italiana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

