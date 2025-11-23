La volta buona gli ospiti da lunedì 24 a venerdì 28 novembre

Lopinionista.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Ritratti inediti e personali: li propone Caterina Balivo nelle interviste “one to one” con gli ospiti della settimana di “La Volta Buona”, in onda da lunedì 24 a venerdì 28 novembre alle ore 14 su Rai 1. Il primo incontro è con l’attrice romana Pilar Fogliati che annuncia l’imminente uscita al cinema del film “Breve storia d’amore”, una commedia divertente che offre spunto di riflessione sul tema dei tradimenti e sulle fragilità emotive delle relazioni contemporanee. A seguire arrivano Giacomo Giorgio e Ludovica Martino, protagonisti del film-tv “Carosello in Love”, in onda il 30 novembre su Rai 1: un omaggio alle origini della tv italiana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

la volta buona gli ospiti da luned236 24 a venerd236 28 novembre

© Lopinionista.it - “La volta buona”, gli ospiti da lunedì 24 a venerdì 28 novembre

Contenuti che potrebbero interessarti

volta buona ospiti luned236“La volta buona”, gli ospiti da lunedì 24 a venerdì 28 novembre - Ritratti inediti e personali: li propone Caterina Balivo nelle interviste “one to one” con gli ospiti della settimana di "La Volta Buona", in onda ... Lo riporta lopinionista.it

volta buona ospiti luned236La Volta Buona, dal 24 al 28 novembre su Rai 1: ospiti, interviste e rubriche della settimana - La Volta Buona torna dal 24 al 28 novembre su Rai 1: Balivo ospita Pilar Fogliati, Giorgio, Martino, Murino, Tamaro e tanti altri. Riporta lifestyleblog.it

volta buona ospiti luned236La Volta Buona dal 17 al 21 novembre: ospiti, Ballando e grandi storie - La Volta Buona dal 17 al 21 novembre su Rai 1 con Calabresi, Ossini, Polizzy Carbonelli, spazio UNICEF e focus su Ballando. Riporta lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: Volta Buona Ospiti Luned236