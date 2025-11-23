La vita che si ferma le famiglie delle due ragazze morte nell’incidente | Respiriamo solo per gli altri figli
Lido di Camaiore (Lucca), 23 novembre 2025 – “Siamo sicuri che Elis e Jasmin sono entrate in Paradiso per mano”: lo sconforto e la fiducia dei genitori delle due ragazze tedesche, morte il 18 settembre 2024 a Lido di Camaiore, sulla via Italica, fanno commuovere e trasalire oltre ogni limite. Così come ha superato il limite il poter sopportare un tragico evento, un giogo innaturale come scriveva Victor Hugò, che in un pomeriggio di fine estate vide un Suv, guidato da una donna di mezza età, sfrecciare a velocità sostenuta, senza badare a semafori e persone, e a travolgere sul marciapiede le due giovani vite, verdi virgulti di speranze e futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
