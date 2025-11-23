La Virtus corre | batte Cantù e si tiene il primo posto Ma si ferma Pajola

Desio, 23 novembre 2025 - Vittoria e primo posto confermato. Sarebbe tutto perfetto, in casa Virtus, se non ci fossero le condizioni di Alessandro Pajola.  Una contusione alla gamba (nello stesso punto dove già aveva subito un trauma contro il Maccabi) che non preoccupa per tempi lunghi, ma per martedì, quando i bianconeri giocheranno a Istanbul, quello sì. Contro Cantù - nella curva dei padroni di casa anche uno striscione per il compleanno, il numero 34, per Achille Polonara - la Virtus si dimostra solida. Ha forse l’unico difetto di non chiudere la partita quando dovrebbe. Perché nel terzo quarto tocca anche il +18. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

