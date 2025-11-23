La trattativa col maggiore e il tifoso di De Ketelaere a Nassyria | abbiamo visto il calcio a Baghdad
In questa puntata vi portiamo in Iraq, per una sfida a porte chiuse del campionato locale. E per l'incontro con un tifoso del Milan. particolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
IN TRATTATIVA Ci trovate in Via Maggiore Mazzara, 14 PER INFORMAZIONI CHIAMARE AL NUMERO 080.9673384 #acasamolfetta #contenellatuascelta #molfetta #giovinazzo #ruvo #terlizzi #cercocasa #cercocasapuglia #vendocasa #vendo - facebook.com Vai su Facebook
La trattativa col maggiore e il tifoso di De Ketelaere a Nassyria: abbiamo visto il calcio a Baghdad - Una decina di chilometri che vanno dall'aeroporto di Baghdad al centro della capitale irachena. Lo riporta msn.com