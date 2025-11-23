La trattativa col maggiore e il tifoso di De Ketelaere a Nassyria | abbiamo visto il calcio a Baghdad

Gazzetta.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa puntata vi portiamo in Iraq, per una sfida a porte chiuse del campionato locale. E per l'incontro con un tifoso del Milan. particolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la trattativa col maggiore e il tifoso di de ketelaere a nassyria abbiamo visto il calcio a baghdad

© Gazzetta.it - La trattativa col maggiore e il tifoso di De Ketelaere a Nassyria: abbiamo visto il calcio a Baghdad

News recenti che potrebbero piacerti

La trattativa col maggiore e il tifoso di De Ketelaere a Nassyria: abbiamo visto il calcio a Baghdad - Una decina di chilometri che vanno dall'aeroporto di Baghdad al centro della capitale irachena. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trattativa Maggiore Tifoso De