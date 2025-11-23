La statua di Pavarotti nella pista di pattinaggio? Mai finito in buca Il maestro avrebbe riso io no Lo storico assistente Tinoco | Poco rispetto

Corriereadriatico.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PESARO No, non è intelligenza artificiale. Basta fare un salto in piazzale Lazzarini per trovarsi di fronte all?artigianale Pavarotti on ice, frizzato, con le gambe dentro fino alle. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - «La statua di Pavarotti nella pista di pattinaggio? Mai finito in buca. Il maestro avrebbe riso, io no». Lo storico assistente Tinoco: «Poco rispetto»

