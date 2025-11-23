La sorpresa di Chiara Ferragni per Leone e Vittoria | un villaggio di Natale dentro casa

Fanpage.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre all'albero riccamente decorato, Chiara Ferragni ha fatto realizzare anche un villaggio di Natale in miniatura per sorprendere i figli Leone e Vittoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sorpresa chiara ferragni leoneLa sorpresa di Chiara Ferragni per Leone e Vittoria: un villaggio di Natale dentro casa - Oltre all'albero riccamente decorato, Chiara Ferragni ha fatto realizzare anche un villaggio di Natale in miniatura per sorprendere i figli Leone e Vittoria ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sorpresa Chiara Ferragni Leone