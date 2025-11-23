La sfida nelle urne e dentro le coalizioni

Cms.ilmanifesto.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi e domani 11,5 milioni di elettori tra Veneto, Campania e Puglia stabiliranno chi sono i vincitori e i vinti delle regionali 2025. Nella regione del nord est la sfida . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

la sfida nelle urne e dentro le coalizioni

© Cms.ilmanifesto.it - La sfida nelle urne e dentro le coalizioni

Contenuti che potrebbero interessarti

sfida urne dentro coalizioniLa triplice sfida tra Meloni e Schlein: cosa succede alle regionali in Campania, Puglia e Veneto - Quali sono gli obiettivi e le aspettative della presidente del Consiglio e della segretaria del Partito democratico ... Riporta today.it

sfida urne dentro coalizioniRegionali in Campania, Puglia e Veneto: a destra e a sinistra, la sfida è tutta interna alle coalizioni - In Veneto Salvini deve recuperare 17 punti di svantaggio rispetto a FdI. Da msn.com

sfida urne dentro coalizioniRegionali, domani e lunedì alle urne in Veneto, Campania e Puglia: come e quando si vota - Tre regioni, quindici candidati alla presidenza e quasi tredici milioni di cittadini chiamati alle urne. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sfida Urne Dentro Coalizioni