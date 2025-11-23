La Salernitana rimedia con Ferrrari | un solo punto all' Arechi granata raggiunti in vetta

La Salernitana costruisce una dozzina di palle gol, non finalizza, si fa incartare, passa in svantaggio, rimedia con Ferrari e resta in dieci uomini. Finisce 1-1 allo stadio Arechi: granata primi insieme al Catania ma a Benevento potrebbero essere costretti a rinunciare a Villa e Matino (usciti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - La Salernitana rimedia con Ferrrari: un solo punto all'Arechi, granata raggiunti in vetta

