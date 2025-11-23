La Ruota della Fortuna torna in onda domenica 23 novembre con un nuova sorprendente puntata. Non sono mancati i colpi di scena e il divertimento con i due conduttori Gerry Scotti e Samira Lui, ormai inseparabili compagni di viaggio. I due scherzano e si stuzzicano, creando sempre un’atmosfera rilassata e attraente per i telespettatori e. Per il pubblico in studio. Proprio ai presenti davanti ai concorrenti si è rivolto il conduttore per complimentarsi con il perfetto look della compagna di viaggio. La partita ha visto Stefano, l’anestesista di Cagliari (già vincitore di 86.500 euro nelle scorse due puntate), difendere il proprio posto di campione, ma la fortuna non è sempre stata dalla sua parte! Gerry Scotti si complimenta con Samira Lui. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti su Samira Lui: “Gli hai bloccato la crescita”. Lei punge il fidanzato