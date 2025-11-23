La Promessa trame settimanali dal 22 al 28 novembre | Santos ricatta Pia
Nuovi colpi di scena ci attendono negli episodi La Promessa in onda dal 22 al 28 novembre su Rete 4. Al centro delle vicende ci sarà Santos, che convinto di poter agevolare la riconciliazione familiare, arriverà a ricattare Pia minacciandola di rivelare la verità sulla morte del barone de Linaja. Nel frattempo alla tenuta le cose si mettono male per i domestici. Scopriamo insieme le trame settimanali complete. Anticipazioni La Promessa: Santos a Pia “Dirò che è successo al barone De Linaja”. Santos sarà più determinato che mai a tenere lontana Pia da suo padre, così da permettere ad Ana di riavvicinarsi al genitore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Trame Africane. The Marías · Sienna. Oggi, nella Giornata Internazionale del Bambino, è la loro giornata... ma ogni giorno è per loro. Ai bambini la nostra promessa più grande ? - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa, trame settimanali dal 22 al 28 novembre: Santos ricatta Pia - Santos ricatterà Pia per agevolare sua madre Ana nel ricongiungimento con Ricardo nelle puntate La Promessa in onda dal 22 al 28 novembre. Come scrive superguidatv.it
Anticipazioni e Trame Settimanali de “La Promessa”: Da Domenica 16 a Sabato 22 Novembre 2025 - Le anticipazioni settimanali de “La Promessa” ci svelano una trama ricca di intrighi, conflitti familiari e nuovi sviluppi nei rapporti tra i protagonisti. Si legge su spettegolando.it
La Promessa Anticipazioni 22 novembre 2025: Jana spera in Leocadia, le rivelerà tutto sul suo passato? - Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 22 novembre 2025 su Rete4. Come scrive msn.com