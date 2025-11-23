La Promessa Anticipazioni Spagnole | Nozze In Bilico Per Angela E Beltran!
Scopri come un invito inatteso scombussola le nozze di Ángela e Beltrán e accende segreti tra servitù e nobili, minacciando nuove guerre interiori. Quando l’anniversario del duca cade proprio nel giorno stabilito per le nozze tra Ángela e Beltrán, l’equilibrio fragile della cerimonia vacilla. Nonostante l’urgenza di spostare la data, Leocadia rimane ferma: la cerimonia non sarà rimandata. Così l’invito inatteso innesca uno scontro tra doveri familiari e desideri personali, mettendo a rischio la felicità di una coppia che sperava di voltare pagina. E nel frattempo, Ángela e Curro continuano a combattere in silenzio il dolore di una separazione che li ha segnati profondamente, sperando che il tempo curi ciò che non è stato ancora guarito. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
