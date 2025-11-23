La Pro Vercelli vince con l' Alcione super Carpi in dieci Il Trapani stende il Foggia

Gazzetta.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lumezzane batte e aggancia l'Albinoleffe. Il Ravenna spreca la chance e porta a casa solo un punto col Gubbio. Tris della Pianese sul Forlì, primo pari stagionale per il Siracusa, colpo Picerno a Monopoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la pro vercelli vince con l alcione super carpi in dieci il trapani stende il foggia

© Gazzetta.it - La Pro Vercelli vince con l'Alcione, super Carpi in dieci. Il Trapani stende il Foggia

Argomenti simili trattati di recente

La Pro Vercelli vince con l'Alcione, super Carpi in dieci. Il Trapani stende il Foggia - Tris della Pianese sul Forlì, primo pari stagionale per il Siracusa, colpo Picerno a M ... Scrive msn.com

pro vercelli vince alcioneDiretta/ Pro Vercelli Alcione Milano (risultato 0-0) video streaming tv: Clemente Serie C, 22 novembre 2025 - Diretta Pro Vercelli Alcione Milano streaming video tv: sfida tra due squadre in zona playoff nel girone A di Serie C, ma reduci da sconfitte. Si legge su ilsussidiario.net

pro vercelli vince alcionePro Vercelli-Alcione Milano: diretta live e risultato in tempo reale - Alcione Milano di sabato 22 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Da calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Pro Vercelli Vince Alcione