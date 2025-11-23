La pace parta dal piano Usa Meloni tende la mano a Trump | la giusta soluzione per la guerra in Ucraina
L'obiettivo finale è sempre uno: "Una pace giusta e duratura". E quindi "il tema non è lavorare ad una controproposta" ma "conviene concentrarci su una proposta che già c'è", ossia sul piano Usa. Questa la posizione espressa dalla premier Giorgia Meloni che al termine del G20, prima di recarsi in aeroporto, ha incontrato la stampa e fatto il punto sulla questione ucraina. La presidente del Consiglio, che oggi assieme al presidente finlandese ha avuto una lunga telefonata con Trump, ha riferito che da parte del presidente Usa "ho trovato disponibilità". E infatti il piano Usa può essere una "base di partenza" in quanto "molti punti sono condivisibili". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il piano Trump per la “pace” in Ucraina accoglie larga parte delle richieste di Putin, una sostanziale capitolazione di Kiev: un dossier su cui Zelensky ed Europa non toccano palla perché politicamente troppo deboli - facebook.com Vai su Facebook
La mostra “Senza Memoria, Senza Pace” porta a Somma Lombardo l’arte come impegno civile e gesto di solidarietà Vai su X
G20, Meloni sull'Ucraina e il piano Usa: “La pace deve partire dai punti di Trump, non da controproposte” - E quindi "il tema non è lavorare ad una controproposta" ma "conviene concentrarci su una proposta che già c'è", ossia sul piano Usa. Si legge su msn.com
Piano di pace per l'Ucraina, la controproposta europea in 24 punti - Le potenze E3 presentano una bozza alternativa al piano USA per la pace in Ucraina, con nuove garanzie e cambiamenti sui limiti militari. Lo riporta msn.com
Ucraina, Meloni: “Piano Usa è la base, per arrivare alla pace serve la discussione” - Sul piano di pace Usa per l'Ucraina ho trovato "disponibilità da parte del presidente Trump". Come scrive msn.com