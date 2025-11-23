L'obiettivo finale è sempre uno: "Una pace giusta e duratura". E quindi "il tema non è lavorare ad una controproposta" ma "conviene concentrarci su una proposta che già c'è", ossia sul piano Usa. Questa la posizione espressa dalla premier Giorgia Meloni che al termine del G20, prima di recarsi in aeroporto, ha incontrato la stampa e fatto il punto sulla questione ucraina. La presidente del Consiglio, che oggi assieme al presidente finlandese ha avuto una lunga telefonata con Trump, ha riferito che da parte del presidente Usa "ho trovato disponibilità". E infatti il piano Usa può essere una "base di partenza" in quanto "molti punti sono condivisibili". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “La pace parta dal piano Usa”. Meloni tende la mano a Trump: la giusta soluzione per la guerra in Ucraina