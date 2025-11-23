La pace di Trump e la sacca di Pokrovsk | ecco cosa succede davvero sulla linea del fronte

Nonostante lo sforzo diplomatico della Casa Bianca, che sembra avere un " telefono rosso " per comunicare e mediare le posizioni più delicate con il Cremlino, e la pressione fatta su Kiev affinché accetti il piano in 28 punti elaborato dagli inviati statunitensi e russi, in Ucraina si continua a combattere anche a rischio di essere " abbandonati " dagli americani, che sembrano aver avvertito implicitamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: accettare il piano o prepararsi a " continuare a combattere con tutte le sue forze ", rischiando di perdere il supporto essenziale di un alleato fondamentale come gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La pace di Trump e la sacca di Pokrovsk: ecco cosa succede davvero sulla linea del fronte

