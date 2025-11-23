La Notte Nel Cuore Anticipazioni Turche | Halil Inganna Canan!

Halil mette in atto un piano perfetto per ingannare Canan e derubare i Sansalan. Seduzione, tradimenti e un investimento-trappola sconvolgeranno la soap. Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, i giochi di potere si fanno sempre più pericolosi. Halil è pronto a colpire ancora, e questa volta la sua vittima sarà Canan, ignara pedina di un piano tanto raffinato quanto spietato. Una rete di inganni che stringe la famiglia Sansalan. Dimenticate le semplici vendette. Halil non si accontenta più di destabilizzare Sumru, accusandola falsamente di violenza. Con la freddezza di un calcolatore, riesce persino a insinuare dubbi nella mente di Tahsin, seminando zizzania nella coppia. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - La Notte Nel Cuore Anticipazioni Turche: Halil Inganna Canan!

News recenti che potrebbero piacerti

Il cuore della notte vi regalerà sogni luminosi come stelle. Dolce notte Dolci sogni miei cari #theskylarksdream #dolcenotte #DolciSogni #sognidoro #buonanotteamici #goodnighteveryonesweetdrems #sweetdreams #sweetdreamseveryone #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

La notte nel cuore, anticipazioni turche, Bunyamin è rovinato: Canan ha svuotato il conto - Bunyamin e Canan a un passo dal divorzio a La notte nel cuore: lui scopre che sua moglie ha dato tutto ad Halil ed è stata truffata ... it.blastingnews.com scrive

La notte nel cuore, anticipazioni puntate di stasera, 23 novembre, della soap turca di Canale 5 - Cosa accadrà negli episodi serali La notte nel cuore, in onda domenica 23 novembre su Canale 5? Lo riporta superguidatv.it

La notte nel cuore su Canale 5, le anticipazioni del 23 novembre: per Esat è troppo tardi, Nuh salva Sevilay - Nella nuova puntata de La Notte nel cuore, la vicenda di Esat ed Esma potrebbe giungere alla sua triste ma liberatoria conclusione, mentre Nuh e Sevilay si ritroveranno di nuovo insieme ma nei guai ... Si legge su movieplayer.it