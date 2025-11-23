La notte nel cuore anticipazioni martedì 25 novembre | Andac perde la vita Nuh e Sevilay scappano
Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda martedì 25 novembre alle ore 21:20 su Canale5: Andac muore e Sevilay è la prima sospettata. Halil non desiste con il suo piano contro Canan. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il cuore della notte vi regalerà sogni luminosi come stelle. Dolce notte Dolci sogni miei cari #theskylarksdream #dolcenotte #DolciSogni #sognidoro #buonanotteamici #goodnighteveryonesweetdrems #sweetdreams #sweetdreamseveryone #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
La notte nel cuore, anticipazioni martedì 25 novembre: Andac perde la vita, Nuh e Sevilay scappano - Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore trasmessa martedì 25 novembre alle ore 21:20 su Canale5. Segnala fanpage.it
La notte nel cuore anticipazioni trama 23 novembre 2025 - Di seguito le anticipazioni e la trama de La notte nel cuore del 18 novembre 2025: ecco cosa ci attenderà nella prossima puntata. Secondo novella2000.it
La notte nel cuore, anticipazioni puntate di stasera, 23 novembre, della soap turca di Canale 5 - Cosa accadrà negli episodi serali La notte nel cuore, in onda domenica 23 novembre su Canale 5? superguidatv.it scrive