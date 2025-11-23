La notte del riscatto | Conte rialza il Napoli 3-1 all’Atalanta e primo posto riconquistato

Tempo di lettura: 4 minuti Il Napoli ritrova se stesso nella notte in cui non poteva sbagliare. Dopo la sosta più complicata dell’era Conte, segnata dalla sconfitta di Bologna, dalle critiche e da giorni di discussioni interne, gli azzurri rispondono con una vittoria netta e meritata: 3-1 allAtalanta al Maradona. Una prestazione brillante soprattutto nella prima frazione, una reazione di personalità nella ripresa, e tre punti che riportano il Napoli al primo posto in classifica a quota 25 punti, davanti a Inter e Roma che scenderanno in campo domani entrambe a 24. Una vittoria costruita grazie ai gol di David Neres, autore di una doppietta, e di Noa Lang, protagonisti in un tridente inedito voluto da Conte e schierato insieme per la prima volta dall’inizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

