La Mano sulla Culla | Recensione del film 2025 su Disney+
Abbiamo visto La Mano sulla Culla, thriller distribuito su Disney+ dal 19 novembre 2025. Questa è la nostra recensione. La Mano sulla Culla (2025) è il remake del thriller cult del 1992, diretto dalla regista messicana Michelle Garza Cervera. Prodotto da 20th Century Studios e uscito su Disney+ il 19 novembre 2025 (Hulu dal 22 ottobre), dura 105 minuti. Nel cast brillano i nomi di Mary Elizabeth Winstead (Caitlin Morales), Maika Monroe (Polly Murphy), Raúl Castillo e Riki Lindhome. Fotografia di Dariela Ludlow, colonna sonora di Tim Hecker. Qual è la trama di La Mano sulla Culla?. Mary Elizabeth Winstead interpreta Caitlin Morales, una ricca mamma di periferia che assume la nuova tata Polly Murphy (Maika Monroe) per gestire casa e neonato. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Leggi anche questi approfondimenti
20th Century Studios. . La Mano sulla Culla è il thriller psicologico che ti costringerà a guardare due volte le referenze della tua babysitter. Disponibile ora su #DisneyPlus. - facebook.com Vai su Facebook
La mano sulla culla: recensione del remake del film anni Novanta, con Maika Monroe e Mary Elizabeth Winstead - La mano sulla culla, la recensione del remake del thriller cult anni Novanta, con protagoniste Maika Monroe e Mary Elizabeth Winstead ... Come scrive filmpost.it
Il remake di La mano sulla culla su Disney+ mette a disagio dal primo istante - La recensione di La mano sulla culla: un thriller psicologico inquieto, ben recitato e ricco di temi moderni, frenato però da un finale poco incisivo. Si legge su msn.com
La Mano sulla Culla (2025), recensione: la tata torna a inquietare - La recensione di La Mano sulla Culla (2025), remake del cult del 1992, con protagoniste Mary Elizabeth Winstead e Maika Monroe. Si legge su cinefilos.it