La Mano sulla Culla | Recensione del film 2025 su Disney+

Abbiamo visto La Mano sulla Culla, thriller distribuito su Disney+ dal 19 novembre 2025. Questa è la nostra recensione. La Mano sulla Culla (2025) è il remake del thriller cult del 1992, diretto dalla regista messicana Michelle Garza Cervera. Prodotto da 20th Century Studios e uscito su Disney+ il 19 novembre 2025 (Hulu dal 22 ottobre), dura 105 minuti. Nel cast brillano i nomi di Mary Elizabeth Winstead (Caitlin Morales), Maika Monroe (Polly Murphy), Raúl Castillo e Riki Lindhome. Fotografia di Dariela Ludlow, colonna sonora di Tim Hecker. Qual è la trama di La Mano sulla Culla?. Mary Elizabeth Winstead interpreta Caitlin Morales, una ricca mamma di periferia che assume la nuova tata Polly Murphy (Maika Monroe) per gestire casa e neonato. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

