La limousine italiana del mare

Castoldi, in collaborazione con Nauta Design, ha realizzato un tender di lusso destinato alle navi da crociera. Si chiama Jet Tender 34 Limo. Ha uno scafo lungo 10 metri e mezzo, spinto da motori a idrogetto, e con un comfort ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La limousine italiana del mare

