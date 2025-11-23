La Lazio si rialza e batte il Lecce Guendouzi e Noslin due lampi in un Olimpico surreale

La Lazio si riprende subito dalla sconfitta contro l'Inter e torna a vincere battendo il Lecce per 2-0. Una vittoria importante che permette ai biancocelesti di salire a 18 punti, a sole due lunghezze dal sesto posto della Juventus, riprendendo la striscia positiva dei sei risultati utili consecutivi che avevano preceduto il ko contro i nerazzurri. E tutto questo nonostante il clima surreale dell'Olimpico, con la Curva Nord assente per protesta dopo il "caso" legato alla memoria di Vincenzo Paparelli; una protesta "strumentale e nata da una presupposto errato", ha detto il presidente Claudio Lotito nel prepartita. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Lazio si rialza e batte il Lecce. Guendouzi e Noslin, due lampi in un Olimpico surreale

