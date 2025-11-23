La Lazio batte il Lecce 2-0 | Guendouzi apre Noslin chiude nel recupero

All’Olimpico, in clima surreale per la protesta della Curva Nord, i biancocelesti tornano al successo: Guendouzi segna il vantaggio, Noslin firma il raddoppio al 95’. La Lazio torna subito a correre. Dopo la sconfitta contro l’Inter, la squadra di Maurizio Sarri batte il Lecce 2-0 all’Olimpico e sale a 18 punti, portandosi a sole due lunghezze dal sesto posto occupato dalla Juventus. Un successo di peso, arrivato in un’atmosfera particolare: la Curva Nord è rimasta vuota per protesta dopo il caso legato alla memoria di Vincenzo Paparelli. Nel prepartita, il presidente Claudio Lotito ha definito la contestazione “strumentale e nata da un presupposto errato”. 🔗 Leggi su Sportface.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’#InterWomen batte la #Lazio 2-0 e torna subito alla vittoria. Primo tempo equilibrato, poi le nerazzurre aumentano ritmo e qualità nella ripresa. #Wullaert decide il match con una doppietta in sei minuti: letale sotto porta e sempre più leader dell’attacco - facebook.com Vai su Facebook

La #Lazio batte il Perugia 3-1 all’ultimo round tra risse e 6 espulsi. Apre Stankovic, pari di Grosso, decide un gol di Corradi. Chiude Simone Inzaghi con un cucchiaio dalla distanza. Cosmi, espulso, fa il romanista | #23novembre 2003 | #LazioNostalgia Vai su X

Lazio-Lecce 2-0, le pagelle dei biancocelesti: la scivolata di Guendouzi spiana la strada (7,5), Noslin la chiude nel recupero (6,5) - Annullato dal var un gol a Dia con i biancocelesti che hanno colpito ... Si legge su msn.com

La Lazio batte 2-0 il Lecce con i gol di Guendouzi e Noslin tra reti annullate e doppi pali - Con un gol di Guendouzi nel primo tempo e uno di Noslin nel recupero (oltre a uno annullato a Dia), e con un palo colpito nella stessa azione dal francese e da Zaccagni, la Lazio batte il Lecce ... Secondo corriere.it

La Lazio batte il Lecce 2-0: Guendouzi apre, Noslin chiude nel recupero - 0: gol di Guendouzi e Noslin rilanciano la squadra di Sarri. Riporta sportface.it